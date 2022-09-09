İzmir İzfaş işçi alacak

İzmir İzfaş, bünyesine 11 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, İzmir İzfaş, birim sorumlusu ve büro işçisi olarak 11 işçi alacak.
Son başvuru tarihi 14 Eylül 2022 olarak belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C vatandaşı olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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