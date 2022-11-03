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İzmir İzfaş işçi alacak

İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere genel müdür sekreteri olan 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:07
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İzmir İzfaş işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere genel müdür sekreteri olan 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi Kasım 2022 olarak açıklandı.

İlanın kadın adaylar için açıldığı belirtildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

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