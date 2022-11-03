﻿İzmir İzfaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere genel müdür sekreteri olan 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi Kasım 2022 olarak açıklandı.
İlanın kadın adaylar için açıldığı belirtildi.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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