﻿İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İzfaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak

En az orta derecede mezun olmak

Prezentabl olmak

Bilgisayar bilgisi olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 adet fotoğraf

1 adet özgeçmiş