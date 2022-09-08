﻿İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir İzfaş, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak
En az orta derecede mezun olmak
Prezentabl olmak
Bilgisayar bilgisi olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 adet fotoğraf
1 adet özgeçmiş
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