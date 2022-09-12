İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere büro personeli olan 18 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak

En az orta derecede İngilizce bilmek

Prezantabl olmak

Bilgisayar bilgisi olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Bir sayfalık özgeçmiş