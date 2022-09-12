İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İzfaş, geçici olarak istihdam etmek üzere büro personeli olan 18 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak
En az orta derecede İngilizce bilmek
Prezantabl olmak
Bilgisayar bilgisi olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Bir sayfalık özgeçmiş
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