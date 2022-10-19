İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 40 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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