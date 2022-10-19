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İzmir İzfaş personel alacak

İzmir İzfaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 40 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:07
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İzmir İzfaş personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 40 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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