İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 40 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine elverişli olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş