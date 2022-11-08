﻿İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, etkinlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.
Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Orta derece İngilizce bilmek
Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak
Esnek çalışma saatlerine uygun olmak
Prezantabl olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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