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İzmir İzfaş personel alacak

İzmir İzfaş, etkinlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:38
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İzmir İzfaş personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, etkinlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 5 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adresinden yapılacak.

Mülakat bilgileri adaylara daha sonra bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Orta derece İngilizce bilmek

Üniversite öğrencisi ve/veya mezunu olmak

Esnek çalışma saatlerine uygun olmak

Prezantabl olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş

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