İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde İngilizce Mihmandar, Arapça Mihmandar, Akreditasyon personeli ve LCV alım personeli olarak 32 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
İzmir İzfaş 32 personel alacak
İNGİLİZCE MİHMANDAR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu
Bilgisayar bilgisi olan
Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen
Esnek çalışma saatlerine uygun
Prezentabl
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
ARAPÇA MİHMANDAR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu
Bilgisayar bilgisi olan
Çok iyi derecede Arapça bilgisine sahip olmak
MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen
Esnek çalışma saatlerine uygun
Prezentabl
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş
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