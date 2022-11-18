İzmir İzfaş personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İzmir İzfaş, bünyesinde İngilizce Mihmandar, Arapça Mihmandar, Akreditasyon personeli ve LCV alım personeli olarak 32 işçi istihdam edecek. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

İzmir İzfaş 32 personel alacak

İNGİLİZCE MİHMANDAR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu

Bilgisayar bilgisi olan

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen

Esnek çalışma saatlerine uygun

Prezentabl



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş



ARAPÇA MİHMANDAR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu

Bilgisayar bilgisi olan

Çok iyi derecede Arapça bilgisine sahip olmak

MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen

Esnek çalışma saatlerine uygun

Prezentabl



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 sayfalık fotoğraflı özgeçmiş