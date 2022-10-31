İzmir Kalkınma Ajansı personel alacak

Kamu İlan’da “İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel için Sınava Giriş Şartları

Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü yeşil ve mavi dönüşüm odağındaki çalışmalarda yer almak üzere 2 (iki) uzman personelistihdam edilecektir. Uzman personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

a. Yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

b. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yılında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış ve başvuru tarihi itibariyle 50 yaşını doldurmamış olmak,

c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, YDS'de İngilizce dilinden asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.