İzmir Karabağlar’da Aqua yaşam havuzları açıldı

Karabağlar Belediyesi’nin yoğun ilgi gören ve sadece geçen yaz 55 bin kişinin yararlandığı Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, yeni sezona “merhaba” dedi. Baştan sona bakımdan geçirilen ve her türlü hijyen önleminin alındığı tesis, yine rekor ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

İzmir Karabağlar’da Aqua yaşam havuzları açıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, özellikle ailelerin tercih ettiği Aqua Yaşam'ın, kent merkezinde yer alması, ulaşım kolaylığı ve sunduğu olanaklar nedeniyle çekim merkezi olduğunu vurguladı. Tesiste sürekli hijyen ve güvenlik kontrolü olduğunu, vatandaşların gönül rahatlığıyla keyifli saatler geçirmesinin amaçlandığını belirten Başkan Selvitopu, “Geçen yıl 55 bin ziyaretçi rakamına ulaşmamız, işi doğru yaptığımızın en büyük göstergesi. Bu yıl daha fazla ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

Haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren tesiste, farklı büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu, kaydıraklar bulunuyor. Kafeteryada da fast food, gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler sunuluyor. Ayrıca havuz bölümüne bağlantısı olan Gemi Restoranda da hizmet veriliyor.

Aqua Yaşam giriş ücreti kişi başı bu yıl 250 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar ise yüzde 50 indirimli yararlanacak. Şehit ve gazilerimizin 1. derece yakınlarıyla gazilerimize, engelli vatandaşlarımıza da yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Abonelik sistemi de bulunan tesisle ilgili ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlar 0 532 015 02 20 numaralı telefonu arayabilecek.

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