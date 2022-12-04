İzmir Karabağlar’da icradan satılık kargir ev

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir İl, Karabağlar İlçesi Bozyaka mahallesi 30456 ada 33 parselde kayıtlı 48,02 m2 2 katlı kargir ev vasfında taşınmaz olup, taşınmazın kuzeyinde 5701 sokak yer almakta diğer cephelerinde yapı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz Yeşillik caddesine 60 mt, Karabağlar Belediyesine 385 mt,Hüseyin AkdağİÖO 650 mt doğrusal mesafede yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede topografya eğimli şekilde olup bölgedeki imar yolları açılmış kaplamaları yapılmıştır. Taşınmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kentsel donatı imkanlarına erişim imkanına sahiptir. Satışa konu taşınmaz zemin+1 katlı kargir yapıdır. Taşınmazın giriş katında içinde market eşyaları olan ancak keşif esnasında kapalı olan yaklaşık 25 m2 işyeri, 10 m2 kadar ardiye ve üst kata çıkışı sağlayan merdiven bulunmaktadır. İş yerinin dışı camekan ve yerleri seramik karo kaplıdır.

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