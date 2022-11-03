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İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak

İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:01
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İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak

İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak
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İzmir Karaburun Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Karaburun’da ikamet etmek.

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş,

İkametgah belgesi.

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