﻿İzmir Karaburun Belediyesi büro personeli alacak

İzmir Karaburun Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 6 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Karaburun’da ikamet etmek.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
İkametgah belgesi.
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