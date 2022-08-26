﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak

İzmir Karaburun Belediyesi bünyesine 1 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, beden işçisi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Karaburun'da ikamet etmek,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
İkametgah belgesi.
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