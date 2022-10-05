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İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak

İzmir Karaburun Belediyesi 3 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:26
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İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak

İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
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İzmir Karaburun Belediyesi bünyesine 3 personel alınacak.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, büro işçisi ve halkla ilişkiler personeli alınacak.

Son başvuru tarihi 8 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Karaburun’da ikamet ediyor olmak,

18 yaşından büyük olmak,

GEREKLİ BELGELER

İkamet belgesi,

Özgeçmiş.

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