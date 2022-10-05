İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak

İzmir Karaburun Belediyesi bünyesine 3 personel alınacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, büro işçisi ve halkla ilişkiler personeli alınacak.
Son başvuru tarihi 8 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Karaburun’da ikamet ediyor olmak,
18 yaşından büyük olmak,
GEREKLİ BELGELER
İkamet belgesi,
Özgeçmiş.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.