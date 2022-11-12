İzmir Karaburun SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Karaburun SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik personeli olan 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Karaburun’da 2 yıldır ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Mezuniyet belgesi
Sağlık raporu
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