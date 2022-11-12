İzmir Karaburun SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Karaburun SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik personeli olan 2 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Karaburun’da 2 yıldır ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Mezuniyet belgesi

Sağlık raporu