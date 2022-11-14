﻿İzmir Karaburun SYDV işçi alacak

İzmir Karaburun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak.
İŞKUR’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, geçici oalrak 2 personel alınacak.
Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Adli sicil belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf.
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