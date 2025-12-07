Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe-Trabzonspor maçı özellikle ikinci yarıdaki temposu ve pozisyonlarıyla nefes kesti.

Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan zorlu karşılaşmada; Göztepe'nin 66'ıncı dakikada kaçırdığı pozisyon, maça damgasını vurdu.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE ÜÇ KEZ TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Göztepe atağında; Juan'ın kale önüne çıkardığı topa gelişine vuran Olaitan'ın şutunda önce Batagov çizgide yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi. Seken topa bir kez daha vurarak şansını deneyen Olaitan bu kez de Serdar Saatçı'ye takıldı. Peşine yine kaleye yönelen topu Ozan Tufan çizgi üzerinde son anda uzaklaştırarak golü önledi.

KIEV KARAMBOLÜ AKILLARA GELDİ

10 saniye içerisinde 3 farklı Trabzonspor oyuncusunun üst üste yaptığı müdahalelerle Göztepe'ye gol izni vermediği anlar hafızalardan silinmeyen Kiev karambolünü futbolseverlere hatırlattı.