İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, İmbatlı Mah. 26914 Ada, 1 Parsel, 63 Nolu Bağımsız Bölüm Belirtilen taşınmazın yer aldığı taşınmazda 2 bodrum + zemin + 9 + çatı katı olmak üzere toplam 12 katlı olup ( 2 dükkan+72 daire) toplamda 74 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Apartman girişine yüzümüzü dönderek baktığımızda sol köşe dairedir.(ön ve yan olmak üzere çift cephelidir.)Bina girişine göre 8. kat ara kat daire köşe daire konumundadır. Uzak körfez manzaralıdır.Giriş kapısı çelik olan taşınmazın 2 oda 1 salon, mutfak, hol, antre, banyo+tuvalet ve balkon bölümlerinden meydana geldiği, salon ve odaların yer döşemelerinin laminant, diğer kısımların yör döşemelerinin, ıslak alan ve hacimlerin seramik , iç doğarmalarının ahşap, duvarların boyalı ve pencere doğramalarının PVC mutfağın granit tezgah altı ve üstü kaplama ahşap dolap şeklinde, ankastre set (ocak+fırın+aspiratör) banyoda duşa kabin, klozet ve hilton lavabo olduğu, doğal gaz+merkezi sistem kaloriferli, asansörlü ve kapalı ve açık otoparklı, bahçe ve ana giriş tanzimli olduğu tespit edilmiştir.

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