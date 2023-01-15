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İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

T.C. Karşıyaka 1. İcra Dairesi tarafından İzmir Karşıyaka'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:32
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İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire

İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Karşıyaka İlçe, ŞEMİKLER Mahalle/Köy, 9843 Ada, 1 Parsel, 15 Nolu Bağımsız Bölüm Ana gayrimenkul 14.867 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde blok nizam, asansörlü, 3 blok ve 3 girişli, zemin+8 katlıdır. Bağımsız bölüm parsel ortasında konumlu bloğun orta girişi olan 88 numaralı girişten 5. Normal katta konumludur. Binanın zemin katında kapıcı dairesi ve 2 adet daire, normal katlarında her katında 3 daire bulunmaktadır. Dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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