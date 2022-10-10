10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 1 Öğretim Elemanı Alacak. Son başvuru tarihi 24 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 13:11
Takip Et

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak
+
Aa
-

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır.” Denildi.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Başvurdukları Programı belirten dilekçe, (Başvuru Dilekçesi www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

2- Başvurdukları programı gösteren Öğretim Görevlisi Başvuru Formu (Öğretim Görevlisi Başvuru formu www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

3- YÖK formatında Özgeçmiş,

4- Nüfus Cüzdan ön yüz fotokopisi,

5- Erkek Adaylar için askerlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Lisans/Lisansüstü onaylı mezuniyet/diploma fotokopileri

7- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği veya örneğinin fotokopileri

9- ALES Belgesi

10- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

13- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kuramlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı. (e- Devlet üzerinden alınan belge)

14- Akademik Personel Adayı Açık Rıza ve Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (İlgili metinler www.kavram.edu.tr adresi "Duyurular" bölümünden temin edilebilir.)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
3
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Sıra dışı maçta Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü nasıl yendiğini Fatih Saboviç açıkladı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
4
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Hava saldırısı Kiev maçını yarıda bıraktı. Futbolcular sığınaklara kaçtı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
6
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿TÜİK yüzde 84 demişti. AKP'li Beyoğlu Belediyesi enflasyonu yüzde 138 olarak belirledi
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
7
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿Uzmanlardan kış aylarında çocuklar için kritik uyarı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Hasan Kalyoncu Üniversitesi 7 personel alacak
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
﻿Dünyaca ünlü zenginler aynı okuldan mezun olmuş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.