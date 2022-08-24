İzmir Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alacak

İzmir Kemalpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 işçi alacağını açıkladı.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak personel alacak.

Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Bir erkek veya kadın olmak,

18- 35 yaş aralığında olmak.

GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi,

İkametgah,

Öğrenim belgesi.