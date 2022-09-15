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İzmir Kemalpaşa’da orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 10 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer ile müdahale ediliyor.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 17:02
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İzmir Kemalpaşa’da orman yangını

İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Köy mezarlık mevkiinde bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter, 5 uçak, 25 arazöz, 8 su tankeri ve 5 dozer ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yangının, yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

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