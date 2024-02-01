İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda büyük yangın
Son dakika… Son dakika… İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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