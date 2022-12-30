İzmir Kiraz SYDV geçici 14 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, İzmir Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)bünyesinde geçici 14 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,

b) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,

c) Adli Sicil belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış)

d)Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raponu (Devlet Hastanesinden alınmış)

e)01.01.2022 tarihinden itibaren ilçede ikamet ettiğini gösterir belge. (Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi)

fjOzgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu,

deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir)

h)Erkek personeller için Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.

1)Erkek personeller için ehliyetin aslı veya onaylı sureti.