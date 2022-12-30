30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir Kiraz SYDV geçici 14 işçi alacak

İzmir Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici 14 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:47
Takip Et

İzmir Kiraz SYDV geçici 14 işçi alacak

İzmir Kiraz SYDV geçici 14 işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, İzmir Kiraz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)bünyesinde geçici 14 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Bitirdiği okula ait diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı suretini,
b) (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisini,
c) Adli Sicil belgesi (son 1 ay içerisinde alınmış)
d)Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raponu (Devlet Hastanesinden alınmış)
e)01.01.2022 tarihinden itibaren ilçede ikamet ettiğini gösterir belge. (Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi)
fjOzgeçmiş.(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu,
deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir)
h)Erkek personeller için Askerlik ile ilişkisi olmadığına dair belge.
1)Erkek personeller için ehliyetin aslı veya onaylı sureti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
3
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
4
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
6
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
7
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿EYT'lilerle ilgili dikkat çeken anket
﻿İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti
﻿İDOB
﻿İDOB "Yeni Yıl Konseri" ile 2022'ye veda etti
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿Can Dündar arananlar listesine alındı
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿İstanbul Enerji geçici işçi alacak
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
﻿Sağlık Bakanlığı duyurdu: İşçi alımı sonuçları açıklandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.