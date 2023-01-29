İzmir Konak’ta icradan satılık dükkan

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Konak İlçe, ALSANCAK Mahalle/Köy, 1296 Ada, 43 Parsel, 45 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz dükkan vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır. net 33 m2 , brüt (duvarlar dahil) 36 m2 alana sahiptir. Dükkanın hemen yanındaki 40 bağımsız bölüm numaralı fırın ile içerden birleştirildiği görülmüştür.
Adresi : Alsancak Mahallesi, Talatpaşa Bulvarı, No:75B. Zeminkat Dükkan Konak / İZMİR
İmar Durumu : Ayrık nizam, 10 kat imarlı alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
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