İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu sabah Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'ndeki kaçak balıkçı barınakları ve iskeleleri yıkmak için çalışma başlattı. Mevcut barınağın dolu olduğunu söyleyen tekne sahipleri, teknelerini bağlayacak yer bulamadıklarını ifade etti.

Karşıyaka'da yaşayan Orçun Hasbahçeli (48), "Belediyemiz bize yıkılacağına dair bir bildiri gönderdi. Ancak belediyeden isteğimiz, teknelerimizi koyabilecek bir yer vermesi. Biz de derme çatma bir yer istemiyoruz, bir barınak istiyoruz. Burada bir barınak var ve dolu. Teknelerimizi buraya koymak zorunda kalıyoruz. Teknelerimizi çıkartıp, başka koyacak yerimiz yok. Biz de bir çözüm üretilmesini istiyoruz. Bunun için de belediyeye müracaat ettik ama bir dönüş alamadık. Bir yer istiyoruz, aylık aidatımız neyse onu da ödeyelim. Hobi olarak tekneyle vakit geçiriyoruz ama koyacak yer bulamıyoruz" dedi.

'GECEYİ TEKNEDE GEÇİRDİM'

Mavişehir Mahallesi’nde iki teknesi bulunan Kemal Mete (38) ise "Benim dışımda çok sayıda arkadaşımın da teknesi var. Sabah yıkım olacağını bildiğim için gece teknemde kaldım. Sabah ise yıkımla birlikte uyandım. İzmir'de teknemizi çekebileceğimiz bir yer yok. Çözüm olarak barınak yapılmasını istiyoruz. Bugün yıkılsa bile yine yer bulamayınca iskele yapılacak. Barınak yapılırsa biz aidatımızı ödemeye hazırız" diye konuştu.