İzmir merkezli 11 ilde DHKP/C operasyonu yapıldı! 30 kişi gözaltına alındı

Kaynak: ANKA
İzmir merkezli 11 ilde DHKP/C operasyonu yapıldı! 30 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İzmir merkezli 11 ilde terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı iş birliğiyle İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, "'silahlı terör örgütüne üye olma'" ve "'terörizmin finansmanı'" suçlamaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 35 şüpheliden 30’u yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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