Emniyet güçleri Türkiye genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi için yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 16 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
18 GÖZALTI VAR
Operasyonda, 18 şüpheli yakalandı. 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.