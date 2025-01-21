İzmir merkezli 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İHA
İzmir merkezli 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ilde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 33 adet dijital materyal ele geçirildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, banka ve telekomünikasyon şirketleri ile yapılan yazışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinin yaklaşık 378 milyon TL olduğu, bu tutarların yurtiçi/dışı kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Sakarya, Adana ve Mersin olmak üzere toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 33 adet dijital materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 6 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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