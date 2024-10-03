İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu!

İzmir merkezli dört ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan yedi şüpheliden altısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "iddia kuponu kazandınız, sigorta ve gümrük masraflarını ödeyince para hesabınıza geçecek" mesajıyla çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan yedi şüpheli, İzmir, İstanbul, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

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