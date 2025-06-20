İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 42 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 42 gözaltı

İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Kocaeli ve Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda; hücre evlerinde kaldığı tespit edilen 42 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 gün önce FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir merkezli olarak toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonda hücre evinde kaldığı tespit edilen 44 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 27 şüpheli ise tutuklandı. Soruşturma kapsamında aranan firari 3 şüphelinin de yasadışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

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