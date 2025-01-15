İzmir Metrosu’nda duman alarmı! Yolcular tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir’de metronun vatman kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıktı. Yolcular tedbir amaçlı metrodan tahliye edildi. Çıkan yangın göreviler tarafından söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bornova ilçesi Bölge Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metronun vatman kabininden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Bu esnada istasyonda duran metrodaki yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vatman kabininde meydana gelen ufak çaplı yangın müdahale sonucu söndürülürken meydana gelen olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. İzmir Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vatman kabininde oluşan yangına gerekli müdahale yapılmış olup, yolcuların tahliyesi sağlanmıştır."

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