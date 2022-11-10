İzmir Ödemiş Öğretmen evi personel alacak

İzmir Ödemiş Öğretmen evi 3 işçi alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kat hizmetleri görevlisi ve büro elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 16 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18-50 yaş arasında olmak,
En az lise mezunu olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Diploma,
İkametgah belgesi.
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