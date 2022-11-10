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İzmir Ödemiş Öğretmen evi personel alacak

İzmir Ödemiş Öğretmen evi 3 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:58
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İzmir Ödemiş Öğretmen evi personel alacak

İzmir Ödemiş Öğretmen evi personel alacak
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İzmir Ödemiş Öğretmen evi 3 işçi alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, kat hizmetleri görevlisi ve büro elemanı alınacak.

Son başvuru tarihi 16 Kasım 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

18-50 yaş arasında olmak,

En az lise mezunu olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi,

Adli sicil belgesi,

Diploma,

İkametgah belgesi.

 

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