İzmir polisi çeteye geçit vermedi! Buca’da suç örgütüne darbe: 5 tutuklu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Buca’da faaliyet gösteren ve U.G.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Örgütün “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Atma, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama) ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarına karıştığı belirlendi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, örgüt lideri U.G. dahil toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.