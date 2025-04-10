İzmir polisi çeteye geçit vermedi! Buca’da suç örgütüne darbe: 5 tutuklu!

Kaynak: İHA

İzmir’in Buca ilçesinde bir suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı; şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Buca’da faaliyet gösteren ve U.G.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlendi.

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Örgütün “Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Atma, Mala Zarar Verme (iş yeri kurşunlama) ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarına karıştığı belirlendi.

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskında, örgüt lideri U.G. dahil toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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