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İzmir polisinden tefeci baskını 

İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda senet, tapu ve silah gibi malzemeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:15
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İzmir polisinden tefeci baskını 

İzmir polisinden tefeci baskını 
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İHA'nın haberine göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz savcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 

Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde bulunan 9 ev ve 9 işyerine yapılan aramalarda 41 adet senet, 10 adet ajanda, 21 adet farklı kişilere ait tapu, 6 adet ruhsatsız tüfek ve 20 afet tüfek mermisi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 110 fişek ile 1 adet sallama pala ele geçirildi. Operasyonlarda adreslerde bulunan 8 şüpheli hakkında ise adli işlem uygulandı.

 

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