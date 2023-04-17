İzmir Şehir Tiyatroları İnisiyatif Grubu depremzede çocuklarla bir araya geliyor

İzmir Şehir Tiyatroları’nın afetzede çocuklara destek için kurduğu inisiyatif grubu, sanatın iyileştirici gücüyle sahaya indi. Grup üyeleri depremzede çocuklara, özel oyun ve etkinliklerle ulaşıyor.

İzmir Şehir Tiyatroları İnisiyatif Grubu depremzede çocuklarla bir araya geliyor

ANKA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra sanatın iyileştirici gücünü afetzedelerle buluşturmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) kurduğu inisiyatif grubu, İzmir’de çocuklarla buluşuyor. Gönüllü Şehir Tiyatroları oyuncuları ile çalışanlarının yer aldığı girişim, afetzede çocuklara ulaşarak tiyatro yoluyla travma sonrası iyileşme süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Ekip, gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü afet durumundan sonra sahaya çıkmaya hazır olacak.

İnisiyatif üyeleri, çocuklarla doğru iletişim kurmak adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün de desteğiyle “Çocuğun Bedensel Söz Hakkı-Afetlerde Psikolojik İlkyardım-Afetlerde Çocuklarla İletişim” alanlarında uzman psikolog ve sosyologlardan eğitim alıyor. Eğitimler kapsamında elde edilen verilerle yol haritası çıkaran İzBBŞT ekibi, depremzede çocukların psikolojisine uygun yeni oyunlar yazdı, etkinlikler ve drama kompozisyonları belirledi.

ÇOCUKLARLA VE AİLELERLE BİR ARADA
Mart ayının başından bu yana süren eğitimlerini ve hazırlıklarını tamamlayan İzBBŞT çalışanları, depremzede çocuklarla bir araya gelmeye başladı. İlk olarak Foça Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş Buca Sosyal Tesisleri’nde aileleriyle konaklayan çocuklarla bir araya gelen grup, etkinliklerini de Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Örnekköy yerleşkesinde sürdürdü. İnisiyatif üyelerinin projeye özel olarak yazdığı “Kendini Arayan Zürafa” adlı müzikli masal anlatısı çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Anlatının ardından inisiyatif üyelerinin hazırladığı, masal anlatısındaki kahramanları tasvir eden oyuncaklarla yaratıcı drama etkinliği düzenleniyor. İnisiyatif, çalışmalarını kentte yer alan diğer konaklama alanlarını ziyaret ederek sürdürecek.

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