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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na silahlı saldırı

İzmir'de Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasına silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Celil Anık ile tartıştıktan sonra binanın camlarına tabancayla ateş eden şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Polis silahlı saldırganın peşine düşerken o anlara ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:35
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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na silahlı saldırı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na silahlı saldırı
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Olay, dün saat 15:15 sıralarında, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce taksi şoförlüğü yapan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı belirtilen A.C. (35), Oda Başkanı Celil Anık ile görüşmek istedi. Görüşme için Anık'ın odasına giren şüpheli, iddiaya göre belindeki tabancasını çıkartarak geçmişte yaşanan bir olaydan dolayı Anık'ı tehdit etti. "Ya seni vuracağım ya da iş kurmam için bana para vereceksin" dediği belirtilen saldırgan ile Celil Anık arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra binanın dışına çıkan şüpheli şahıs, camlara ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, olay sırasında soğukkanlı davrandığını aktarırken "Bu kişinin önceden bir taksi durağına çökmeye çalışan bir gruptan olduğunu anımsadım. Biz de buna mani olmuştuk. Çünkü esnafımızın hakkını korumakla görevliyiz. Beni vurmak için geldiğini söyledi ve silahını gösterdi. Bana 'Ya seni vuracağım ya da bana para vereceksin, ben kendime iş kuracağım' dedi. Ben de kendisine olumsuz cevap verince bağırıp çağırdı. Tabancasıyla ateş edip kaçtı" dedi.

Bu arada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli A.C.'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı belirtildi.

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