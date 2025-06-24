İzmir sokaklarında tekmeler, yumruklar havada uçuştu!

Dün, İzmir'in Buca ve Balçova ilçelerinde hareketli dakikalar yaşandı. Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 1 kişi, yanında karısı varken 1 kişiyle tartıştı. İddiaya göre, karşıdaki kişinin jandarma personeli olduğunu söylemesinin ardından şüpheli, jandarmaya ve polise küfürler savurdu. Bunun ardından çevrede tartışmayı ayırmaya çalışan vatandaşlar tarafından meydan dayağı yedi.

HEM DÖVDÜ HEM KAMERAYA ALDI

Balçova ilçesi Ata Caddesi'ndeki olayda ise Balçova Belediyesi çalışanı olduğu öğrenilen M.Ç., caddede bulunan 2 kadın ile tartışmasının ardından, kadınlar tarafından darbedilmeye başlandı. Belediye çalışanı adama yumruklar ve tekmelerle saldıran kadınlar, araya girmeye çalışan vatandaşlara da saldırmaya başladı. Bir ara belediye çalışanı adama elindeki temizlik fırçasıyla da vuran kadınlar, hızını alamayıp belediye personelinin motosikletini de yere düşürdü ve üzerindeki eşyalara zarar verdi. Kadınlardan birisinin saldırı anında olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek kadınları gözaltına alırken, hafif yaralanan belediye personeli M.Ç., Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.