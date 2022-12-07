7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tahtalı Barajı’nın su seviyesi açıklandı

Tahtalı Barajı’nın su seviyesi açıklandı

Son yağışlar, Tahtalı Barajı'na 3 milyon metreküp su getirdi. İzmir’in su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan barajda bugün itibariyle 135 milyon 127 bin metreküp su bulunuyor.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:46
Takip Et

İzmir Tahtalı Barajı’nın su seviyesi açıklandı

Tahtalı Barajı’nın su seviyesi açıklandı
+
Aa
-

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, hiç yağmur yağmasa bile Tahtalı Barajı’nda 365 günlük yetecek kadar su olduğunu belirtti.

2008 yılında ciddi kuraklık sorunu yaşayan İzmir, 2018 yılında da küçük bir susuzluk tehlikesi atlatmıştı. Sonraki senelerde meydana gelen yağışlar, İzmir’in içini rahatlattı. Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli su kaynaklarından olan Tahtalı Barajı’nda bugün itibariyle 135 milyon 127 bin metreküp su bulunuyor. Son yağışlar, baraja 3 milyon metreküp su katkısında bulundu. Mevcut durumda hiç yağmur yağmasa bile Tahtalı Barajı’nda bir sene yetecek kadar su mevcut. Kaygılanacak bir durum olmasa da barajdaki su miktarının geçen seneye göre yüzde 10 daha az olduğunu kaydeden İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, tatlı su kaynaklarının tüketimi konusunda vatandaşlara tasarruf uyarısı yaptı.

Alpsoykan, “Uzun seneler boyunca yaptığımız ölçümlere göre bundan daha kötü senelerimiz de oldu, daha iyi senelerimiz de oldu. Yağışların düzensiz olması nedeniyle ve bir sene içerisinde gelecek su miktarını sağlıklı kestirememe durumumuz olduğu için vatandaşlardan mümkün olduğunca tasarruflu su kullanımı talebinde bulunuyoruz. Fakat yağmurlar yeni başladı, kaygılanacak bir durum yok” dedi.

Alpsoykan, İzmir’deki diğer barajlardaki son durumu ise şöyle açıkladı: “Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 45 dolulukla 8 milyon metreküp suyumuz var. Barajda, geçen seneye göre yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Balçova Barajı’nda 1 milyon 900 bin metreküp su var. Bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 4’lük azalma söz konusu. Ürkmez Barajı’nda ise 3 milyon 366 bin metreküp su var.”

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
4
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
5
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
6
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Hastalara kötü haber. Binlerce doktor sistem dışına itiliyor
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.