İzmir Tire Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Tire Belediyesi, aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Adaylar CV’leriyle ilanda yer alan adresten başvuru yapabilir.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara başvuru bitim tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde çağrı yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Tire’de ikamet etmek