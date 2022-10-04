İzmir Tire Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Tire Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu, aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

18 – 50 yaş arasında olmak

Tire ilçesinde ikamet etmek

En az ilkokul mezunu olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

Aşçı yardımcılığı belgesi

Askerlik durum belgesi

Hijyen belgesi

Sağlık raporu

İkametgah