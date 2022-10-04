İzmir Tire Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir Tire Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu, aşçı yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından yoksun olmamak
18 – 50 yaş arasında olmak
Tire ilçesinde ikamet etmek
En az ilkokul mezunu olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
Aşçı yardımcılığı belgesi
Askerlik durum belgesi
Hijyen belgesi
Sağlık raporu
İkametgah
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