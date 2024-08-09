İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler

İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler
Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, çiftçinin bağışladığı karpuzları yedi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 1

İzmir'in Tire ilçesinde çiftçilik yapan Hasan Erdem, bu yıl tarlada kalan mahsulünü İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara bağışladı.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 2

Belediye ekipleri tarafından toplanan 3 ton karpuz, soğutulduktan sonra parktaki hayvanlara verildi. Bu bağış, hayvanların 10 günlük karpuz ihtiyacını karşılayacağı bildirildi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 3

25 yıldır çiftçilik yapan ve 4 çocuk babası olan Hasan Erdem, 20 dönümlük arazisinde yetiştirdiği karpuzları, alıcıların düşük fiyat teklif etmesi üzerine satmak yerine Doğal Yaşam Parkı'na bağışlamaya karar verdi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 4

Belediye ekipleri tarafından toplanan karpuzlar, soğutularak hayvanlara ikram edildi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 5

Hasan Erdem, ürünlerin doğrudan üreticiden tüketiciye ulaştırılmasının maliyetleri düşüreceğini belirterek, "Bütün emeğimiz aracılara ve komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne de halk. Halk pahalı yiyor, çiftçi bedava veriyor. Buna bir çözüm bulunmalı" dedi. Erdem, mahsulün tarlada kalmasının üzücü olduğunu ifade ederek, "Karpuz tarlada kalmasın diye hayvanlara bağışladım. Helal olsun" diye konuştu.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 6

İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, aldıkları mahsulü soğuk hava deposunda muhafaza ederek hayvanların beslenmesinde kullandıklarını söyledi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 7

Eğrilmez, "Mutfağımızda hayvanların ihtiyaç duyduğu her türlü gıdayı hazırlıyoruz. Zaman zaman vatandaşlar da buraya gıda bağışında bulunabiliyor. Bir çiftçi ürünlerinin tarlada kalmasını istemedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de karpuzları toplayarak mutfağımıza getirdik. Filler, ayılar, su aygırları ve diğer hayvanlarımızı bu karpuzlarla besliyoruz. Bu mahsul 10 günlük karpuz ihtiyacımızı karşılayacak" dedi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 8

Park sakinlerinin her birinin kuru ottan çereze, yaş sebze ve meyveden şarküteri ürünlerine, kırmızı ve beyaz ete kadar türlerine uygun şekilde beslendiğini belirten Serkan Eğrilmez, "Doğal Yaşam Parkı'nda günlük 100 kilogram meyve, sebze ve ot tüketen hayvanlar olduğu gibi, 40 gram tüketen hayvanlar da var. Bunların nasıl besleneceğini, diyetlerinin nasıl olması gerektiğini veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimiz belirliyor. Buna göre bir program hazırlanıyor. Gıda bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız olursa, araç göndererek bu ürünleri alabilir ve mutfağımıza getirebiliriz" dedi.

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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 9
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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 10
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İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler 11
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