İzmir Tire'de Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlardan muhteşem görüntüler

Park sakinlerinin her birinin kuru ottan çereze, yaş sebze ve meyveden şarküteri ürünlerine, kırmızı ve beyaz ete kadar türlerine uygun şekilde beslendiğini belirten Serkan Eğrilmez, "Doğal Yaşam Parkı'nda günlük 100 kilogram meyve, sebze ve ot tüketen hayvanlar olduğu gibi, 40 gram tüketen hayvanlar da var. Bunların nasıl besleneceğini, diyetlerinin nasıl olması gerektiğini veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimiz belirliyor. Buna göre bir program hazırlanıyor. Gıda bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız olursa, araç göndererek bu ürünleri alabilir ve mutfağımıza getirebiliriz" dedi.