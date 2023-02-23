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İzmir Tire’de icradan satılık zeytinlik

T.C. Tire Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Tire'de 2.782 m² zeytinlik mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 12:11
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İzmir Tire’de icradan satılık zeytinlik

İzmir Tire’de icradan satılık zeytinlik
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İzmir İl, Tire İlçe, BAHARİYE Mahalle/Köy, 933 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Zeytinlik Vasfındadır, mevcut durumu itibariyle içinde 11 adet 15-16 yaşlarında zeytin ağacı 21 adet60-65 yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır. arazinin toprak yolu vardır, kendine ait elektriği ve suyu yoktur, ayrıntılı bilgi dosyasındadır. mar Durumu : Taşınmaz 1/1000 uygulama imar planı dışında, 10/10/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur'u ime onaylanan İzmir - Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve İzmir Doğu Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında tarım alanında kalmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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