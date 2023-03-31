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İzmir Torbalı'da 'asfalt' mesaisi

İzmir Torbalı Belediyesi, ilçede altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklara, öz kaynaklarıyla aldığı 50 bin ton asfaltı seriyor. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 16:16
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İzmir Torbalı'da 'asfalt' mesaisi

İzmir Torbalı'da 'asfalt' mesaisi
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ANKA'da yer alan habere göre Torbalı Belediyesi, altyapı çalışmalarının ardından Torbalı Caddesi’nde ikinci kat asfalt serimi çalışmalarına başladı. Caddede yoğun mesai harcayan ekipler, asfalt serim işlemini 3 etap halinde tamamlayacak. Ertuğrul Dörtyol mevkine kadar sıcak asfalt serilecek caddede çalışmalar kısa sürede sona erecek. 

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, “İlçemizde altyapı çalışmaları nedeniyle tahribata uğramış caddelerde asfaltlama çalışmaları yapmak için kendi öz kaynaklarımızla ihale usulü aldığımız 50 bin ton asfaltın serimine başladık. Tek bir bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek” dedi. 

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