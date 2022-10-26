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Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı

İzmir Torbalı'da ayrılığı hazmedemeyen koca, boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 18:11
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İzmir Torbalı'da ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı

Ayrılığı hazmedemeyen boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evini ateşe vererek kaçtı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



İHA'nın haberine göre, yangın, saat 15.30 sıralarında Torbalı 5118 sokakta bulunan iki katlı bir evin birinci katında çıktı. İddiaya göre M.Ç. (35) adlı bir kişi, boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı evi benzin dökerek yaktı.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek etkisiz hale getirilirken ev kullanılamaz hale geldi. Dairenin boş olması nedeniyle yangından etkilenen olmadı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR
Öte yandan yangını çıkarttığı öne sürülen M.Ç., polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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