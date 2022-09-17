﻿İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor

Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı.
Alevler, hızla büyürken,bitişiğindeki fabrikaya da sıçradı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alabilmek için orman genel müdürlüğüne ait uçaklar da bölgeye yönlendirildi.
FABRİKADAN PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR
Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
(Kaynak: AA-DHA)
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