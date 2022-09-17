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İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü aktarıldı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:42
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İzmir Torbalı'da bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı

İzmir'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor
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Torbalı'ya bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı.

Alevler, hızla büyürken,bitişiğindeki fabrikaya da sıçradı. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alabilmek için orman genel müdürlüğüne ait uçaklar da bölgeye yönlendirildi.

FABRİKADAN PATLAMA SESLERİ YÜKSELİYOR

Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

(Kaynak: AA-DHA)

 

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