İzmir Torbalı’da hıdırellez coşkusu

İzmir Torbalı’da her yıl geleneksel olarak düzenlediği Hıdırellez Şenliği, dün akşam Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Çaybaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

İzmir Torbalı’da hıdırellez coşkusu

Torbalı Belediyesi sabah saatlerinde kutlamalar için hazırlıklara başlarken, Çaybaşı Mahallesi’nde yer alan Belediye tesisinin bahçesinde de Hıdırellez ateşi yakıldı. Yoğun yağmura rağmen binlerce vatandaşın katıldığı Hıdırellez Şenliği’nde grup Roman Ateşi, Feride Köse ve DJ Yılmaz sahne aldı. İlçe sakinleri şenlik alanında yanan ateşin üstünden atlayarak baharın gelişini kutladı.

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Şenlik ile ilgili Belediye'den açıklamada, “Bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez’i, Roman Ateşi gösterileri, Feride Köse ve DJ Yılmaz konseri ve birbirinden güzel gösteriler ile Çaybaşı'da kutladık. Yoğun yağmura rağmen, doyasıya eğlenen, dilek tutup Hıdırellez ateşinden atlayan ve geleneksel Hıdırellez Şenliğimizde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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