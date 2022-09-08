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İzmir Torbalı’da icradan satılık dükkan

T.C. Torbalı İcra Dairesi tarafından İzmir Torbalı'da 50 m² dükkan icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:40
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İzmir Torbalı’da icradan satılık dükkan

İzmir Torbalı’da icradan satılık dükkan
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir İl, Torbalı İlçe, 111 Ada, 24 Parsel, AYRANCILAR Mahalle/Köy, C blok, zemin kat, 13 nolu bağımsız bölüm dükkan vasıflı taşınmaz. Torbalı Belediyesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde ve Belediyenin E-imar bölümünde yapılan incelemede taşmmazın 1/1000 uygulama imar planında "Kısmen Ticaret" Kısmen Konut" alanında, Bitişik Nizam 3 kat, yapılaşmaya uygun olduğu görülmektedir. Fen bilirkişisi tarafindan tespiti yapılarak yeri gösterilen, yukarda adresi, tapu kaydı, belirtilen tespit konusu taşınmaz, , İzmir ili, Torba i|çesi, Ayrancılar Mahallesi 1l1 ada 24 parsel nolu "C blok Zemin kat l3Nolu Dükkan'dır. Keşif günü söz konusu dükkanın kapalı olması sebebiyle bakılmış ve proje ve ruhsat bilgileri incelenmiştir. Ana taşınmaz, 954,0 m2 yüzölçümlü "arsa" üzerinde bir birine bitişik konumda A-B ve C bloklu olarak inşa edilmiş olup, A ve B blok 59 sokak yönünde, C blok 57 sokak yönü cephelidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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