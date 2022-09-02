﻿İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Urit Urla İnşaat, geçici olarak mutfak elemanı olarak 2 personel alacak.
Müracaatlar [email protected] adresine cv göndererek yapılacaktır.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak
İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Urit Urla İnşaat, geçici olarak mutfak elemanı olarak 2 personel alacak.
Müracaatlar [email protected] adresine cv göndererek yapılacaktır.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekli olmamak
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.