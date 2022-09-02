﻿İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Urit Urla İnşaat, geçici olarak mutfak elemanı olarak 2 personel alacak.

Müracaatlar [email protected] adresine cv göndererek yapılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekli olmamak