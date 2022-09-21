İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Urit Urla İnşaat, garson olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Müracaatlar [email protected] adresine CV göndererek yapılacak.
Uygun görülen adayların belgeleri saha sonra istenecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Emekli olmamak
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