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İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak

İzmir Urit Urla İnşaat, garson olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:57
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İzmir Urit Urla İnşaat personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; İzmir Urit Urla İnşaat, garson olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Müracaatlar [email protected] adresine CV göndererek yapılacak.

Uygun görülen adayların belgeleri saha sonra istenecek.

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