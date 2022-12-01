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İzmir Urla’da icradan satılık tarla

T.C. Urla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından İzmir Urla'da 964.04 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:49
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İzmir Urla’da icradan satılık tarla

İzmir Urla’da icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İzmir Urla İlçesi Yenice Mahallesi 11 Parsel. Urla Belediye Bşk. Yazılarında " " 3392 ada 11 parseli sit alanlarının ,1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının dışında kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında , İzmir Büyükşehir bütünü 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında doğal ağaçlık karakteri korunacak alan, ve İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100000 ölçekli çevre düzeni planında tarım alanı olarak planlıdır. İzmir-Manisa planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planıplan notlarında bu alanda 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanunu uyarınca belirlenecek tarım sınıflamalarına göre uygulamaya geçileceği belirtilmiştir. Bu nedenle taşınmazın imar durumu, taşınmaza ulaşımın sağlanması halinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınacak görüşe göre değerlendirilecektir. Ancak taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından inşaat izni yoktur" denilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
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